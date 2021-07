BCE/Panetta: fundo fiscal de recuperação da UE deveria virar política permanente

O dirigente do Banco Central Europeu (BCE) Fabio Panetta defendeu nesta terça-feira, em um artigo de opinião publicado no site Politico, que o fundo fiscal de recuperação da crise empregado pela União Europeia vire uma política econômica permanente do bloco. "Se aplicarmos as lições da pandemia à nossa política econômica, podemos sair desta crise com uma economia mais forte e maior coesão social e política", escreveu Panetta no artigo.



Na visão dele, a crise da dívida soberana da Europa ilustrou que a austeridade "não compensa", mas que simplesmente estimular a demanda não é suficiente para escapar da armadilha do baixo crescimento. "A economia deve se adaptar ao novo ambiente econômico criado pela pandemia, com recursos sendo realocados entre setores e empresas", disse.



Para Panetta, as companhias mais produtivas precisam se expandir e as não lucrativas têm de sair do mercado. Por isso, ele considera importante que o fundo de recuperação da UE forneça subsídios para acelerar as transições verdes e digitais.



O dirigente vê "mudanças de paradigma" na resposta da UE à crise gerada pela pandemia. "Em primeiro lugar, os novos instrumentos fiscais comuns europeus, introduzidos para assegurar recuperações mais rápidas e generalizadas, foram concebidos explicitamente em reconhecimento de que a UE é mais do que a soma das suas partes", frisou.



No ano passado, o bloco aprovou um fundo de US$ 750 bilhões de euros em empréstimos e subsídios para os países-membros enfrentarem a crise.