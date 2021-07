Plataforma do pré-sal atinge pico de produção no primeiro ano de operação

Com pouco mais de um ano de operação plataforma P-70 da Petrobras, instalada a 200 km da costa do Rio de Janeiro atingiu capacidade máxima de produção, de 150 mil barris de petróleo por dia.



A jazida de Atapu é formada por duas áreas - Atapu e Oeste de Atapu. Uma terceira área está nas mãos da União e vai ser leiloada em breve. A Petrobras é a dona do projeto, com 89,257% de participação no ativo. Ao lado dela, estão a Shell (4,258%), TotalEnergies EP (3,832%), Petrogal Brasil (1,703%) e PPSA, representando a União (0,950%).



O sucesso da operação em Atapu confirma a alta produtividade do pré-sal e a rentabilidade de ativos como esse. É de se esperar, portanto, que a Petrobras continue concentrando esforços na região e que o futuro da produção nacional avance pela Bacia de Santos, onde está Atapu.