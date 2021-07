Receita: recuperação da arrecadação traduz recuperação econômica, diz secretário

O secretário especial da Receita Federal, José Tostes Neto, afirmou nesta quarta-feira, 21, que a recuperação da arrecadação nos últimos meses traduz a retomada econômica no Brasil. "Mesmo se considerarmos diferimentos, ainda assim temos crescimento significativo de arrecadação em 2021", disse o secretário. A arrecadação de impostos e contribuições federais somou R$ 137,169 bilhões em junho. O resultado representa um aumento real (descontada a inflação) de 46,77% na comparação com o mesmo mês de 2020.



O ministro da Economia, Paulo Guedes, já havia avaliado, um pouco mais cedo, que a arrecadação federal está diretamente associada com o nível do Produto Interno Bruto (PIB). "Vocês vão ver o V típico da força da recuperação, inclusive nos colocando na certeza de que vamos superar os níveis históricos arrecadados lá atrás, disse o ministro.