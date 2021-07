Eletrobras esclarece que decisão sobre venda no exterior será tomada pela empresa

A Eletrobras esclareceu que a decisão para a venda ou não de ações no exterior durante o processo de capitalização compete exclusivamente à estatal, apesar do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) ser o responsável pela modelagem da venda das ações.



A estatal vai contratar um sindicato de bancos para executar a oferta e tomar decisões, como os mercados que vai acessar.



"A decisão da operação é da Eletrobras. Os estudos do BNDES definem os parâmetros de bonificação de outorga e modelo da segregação da Eletronuclear e de Itaipu", esclareceu a Eletrobras, confirmando uma divulgação já feita pelo Ministério de Minas e Energia sobre os próximos passos da capitalização da empresa, já sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro e prevista para o primeiro trimestre de 2022.



"Depois que tudo estiver decidido, a operação de follow on, que é a operação de colocar à venda as ações, é uma operação da Eletrobras", afirmou a assessoria da estatal.