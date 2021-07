EUA: Comitê de ciclos econômicos diz que recessão no país durou 2 meses em 2020

O Comitê de Datação de Ciclo de Negócios do Escritório Nacional de Pesquisa Econômica afirmou nesta segunda-feira, 19, ter determinado que a recessão do ano passado durou apenas dois meses nos Estados Unidos, "o que faz dela a mais curta recessão dos EUA já registrada". O órgão explica em comunicado sua metodologia e ressalta que, ao determinar que o fim da recessão começava em maio de 2020, após a recessão de março e abril, não concluía que a economia havia com isso retornado a sua capacidade normal de operação.



"A atividade econômica está geralmente abaixo do normal nos estágios iniciais de uma expansão, e às vezes permanece assim bem avançada a expansão", diz. O comitê decidiu que qualquer recuo futuro da economia seria uma nova recessão, não a continuação daquela associada ao pico de fevereiro de 2020. "A base para esta decisão foi a duração e a força da recuperação até agora", sustenta.



A expansão da economia americana foi impulsionada pelo forte estímulo fiscal e monetário e, num segundo momento, pelo avanço da vacinação contra a covid-19 e pela perspectiva de reabertura gradual da economia.