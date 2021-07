Cinco grandes redes se unem contra as taxas de delivery

(foto: AFP / Lillian SUWANRUMPHA)

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou na quinta-feira (16/7), sem restrições, umaentre empresas do setor de alimentação como Outback, Domino’s, Giraffas, Bob’s e Rei do Mate para criar e operar uma plataforma de delivery. As empresas pediram autorização preventivamente ao órgão para a união,, assim, problemas concorrenciais no futuro.A aprovação foi publicada no Diário Oficial da União. A ideia é que a nova ferramenta, chamada de Quiq, permita organizar em um só lugar todos osde delivery ou retirada no local ("take away"), reduzindo custos que ostêm em plataformas como o iFood, Rappi e Uber Eats.As companhias explicaram ainda que seuscontinuariam a funcionar "de maneira independente", não gerando efeitos concorrenciais. Apesar de a Quiq não ser relacionada diretamente às operações das redes, o grupo fez o pedido no Cade por se tratar de uma união dedo mesmo setor.De acordo com Gustavo Schifino, que é sócio e o responsável pelodas plataformas digitais da 4All, empresa que está por trás da ferramenta, a ideia do negócio é permitir que os restaurantes consigam administrar todos os seus pedidos em um só lugar.Atualmente, os restaurantes acabam optando por um ou outro aplicativo por não conseguiremos pedidos vindos de plataformas diferentes."Imagine, por exemplo, uma pizzaria que vê um determinado ingrediente em falta. Hoje, não é fácil colocar em todos os aplicativos que determinado produto não está à venda. Com a Quiq, ele poderá fazer tudo no mesmo lugar e de maneira mais rápida", diz Schifino.Por causa desse tipo de problema, segundo o executivo, muitas acabam optando por serem exclusivas de determinadas plataformas. Desta maneira, iFood, Rappi e Uber Eats, principalmente, acabam tendo a oportunidade de taxas maiores dosCom a Quiq, espera Schifino, as taxaspelos aplicativos podem chegar a cair de 20% a 30%, pois a concorrência entre eles aumentará. "Os restaurantes ficarão menos reféns de um aplicativo ou de outro", afirma. "É como se fosse uma abertura desse mercado." Segundo Schifino, todos os principais aplicativos estão conectados à plataforma.é de que a plataforma seja lançada no fim de agosto. A empresa nascerá atuando nos 3 mil restaurantes dos sócios, mas tem a meta de alcançar 61 mil estabelecimentos até 2026. A nova companhia recebeu R$ 100 milhões dos sócios para investir pelos próximos cinco anos.De acordo com Schifino, apesar de o pedido de aprovação ter sido feito ao Cade em dezembro, a plataforma estava em concepção ainda antes da, período que gerou uma explosão na quantidade de pedidos por delivery.Para Sérgio Molinari,de food service, o movimento pode ser positivo para diminuir as taxas pesadas cobradas pelos aplicativos.Restaurantes, segundo o consultor, precisam pagar cerca de 25% do valor do pedido para os apps, enquanto os maiores conseguem contratos abaixo de 20%. "Pode fazer uma grande diferença na margem dos restaurantes."O mercado é dominado por três grandes aplicativos: iFood, Uber Eats e Rappi. O iFood, estima-se, possui cerca de 70% desseAs informações são do jornal