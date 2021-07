Emprego dá sinais de recuperação, mas empresas enfrentam desafios

Contratada cinco meses atrás, a vendedora Lorena Ribeiro se lançou a nova área de atuação dentro do comércio, em que já havia trabalhado (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)

Um dos setores que mais sofreram os efeitos das medidas de isolamento social para conter a pandemia de COVID-19, os bares e restaurantes, gradativamente, começam a se reerguer. Com o aumento do faturamento, os empresários passaram a buscar funcionários, o que poderá compensar parte da perda de empregos devido às demissões em massa ocorridas nessas empresas durante o ano passado. A reação do emprego formal nos cinco primeiros meses do ano animou as agências de contratação de mão de obra e instituições representantes de empresas, como o Sebrae Minas, agora, na expectativa de melhora das contratações neste segundo semestre. A ampliação da campanha de imunização contra o vírus reforça o cenário

No setor de serviços de alimentação, a recuperação das vagas, no entanto, esbarra em algumas dificuldades, como a redução do fluxo do transporte coletivo à noite (horário mais atraente para o funcionamento de bares e restaurantes) e a inflação alta, influenciada pelo aumentos dos preços de bebidas, carnes e outros itens alimentícios. Para o presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes em Minas Gerais (Abrasel-MG), Matheus Daniel, os próximos meses podem significar a reestruturação do setor.

“Tivemos pelo menos 30 mil demissões. Há vagas em aberto. O mercado precisará de mão de obra novamente. Não serão todos que vão readquirir os empregos, porque o mercado aprendeu a fazer mais coisas com menos mão de obra, teve de aprender a ser mais eficiente”, afirma. Após o enxugamento do quadro de pessoal visto desde o ano passado, há vagas em todos as funções. A Abrasel deve lançar um banco de currículos para tentar alocar as pessoas que buscam e precisam trabalhar.

Para o presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL-BH), Marcelo de Souza e Silva, a retomada dos empregos nas lojas ainda não acompanha a expansão do faturamento desde o retorno das atividades econômicas na capital. Segundo ele, com a retomada de outros setores, os empresários podem voltar a criar postos de trabalho.

“Vemos um crescimento das vendas, de forma muito acanhada ainda, mas esperamos que, com a segurança que a vacina proporciona, a volta de todas as atividades, isso possa evoluir. A engrenagem funciona quando todos estão bem. A volta das escolas, por exemplo, movimenta muitas coisas, como uniforme, papelaria, postos de combustíveis. A expectativa é de que no segundo semestre consigamos fazer uma retomada forte da economia e que os empregos venham juntos”, diz.

Marcelo Silva lembra ainda que os empregadores demandam prazo maior para buscar novos trabalhadores e concluir as contratações. “Quando você aumenta o faturamento das empresas, os empregos demoram um pouco a vir. O empresário leva um tempo para ter segurança e contratar.”

A despeito do impacto ainda forte da falta de controle no Brasil da pandemia de COVID-19, os empresários do setor de bares e restaurantes pretendem, pelo menos, apurar receita semelhante àquela de 2019, portanto antes de a crise sanitária ter se instalado no país. “A primeira missão é pagar as dívidas. Nesse segundo semestre, a expectativa é de atingir o faturamento de 2019, mas sem a mesma lucratividade. Tivemos vários aumentos de preços durante a pandemia, como do gás de cozinha, da carne, e da própria gasolina, que interfere diretamente em todos os produtos e servuços. Vamos conseguir a margem de faturamento aos poucos. A primeira missão é colocar as contas em dia, pagar os funcionários e equilibrar o caixa. As dívidas têm de ser pagas, porque o prazo de carência dado aos empresários terminou”, afirma Matheus Daniel.

Estabilidade As casas de materiais de construção também aquecem o mercado de contratações, favorecidas pelo aumento das reformas e de novas obras. O Deposito Savassi, na região Centro-Sul, fez duas admissões neste ano e se prepara para buscar mais trabalhadores nos próximos meses em razão da alta demanda de clientes. As contratações confirmam a longevidade da profissão do vendedor. Lorena Gomes Ribeiro, de 30 anos, foi contemplada no processo de seleção em janeiro. Ela chegou à empresa por indicação e tem experiência no comércio, mas assumiu pela primeira vez o balcão desse segmento. “É um aprendizado gigantesco, já que antes não entendia nada de construção. A recuperação do emprego ameniza o momento complicado que estamos vivendo. O trabalho dá estabilidade”, ressalta a vendedora.

José Carlos Martins, diretor comercial da Conape Recursos Humanos, confirma a arrancada que as vagas ofertadas pela construção civil deram neste ano, ao lado de setores que nem sequer chegaram a interromper as contratações, depois da pandemia, como o agronegócio. “Tudo indica que o segundo semestre tende a ser melhor, apesar da crise política, que afeta muito a economia. Os restaurantes, shopping centers, os setores de eventos e shows estão retomando suas atividades e devem voltar a contratar”, afirma.

Trabalho por conta propria se destaca

Responsavel pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad), o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) ainda não captou a reação do emprego vista no Caged. Os dados pesquisados no Brasil de fevereiro a abril mostraram aumento do desemprego no trimestre, de 14,2% para 14,7%, e o numero de desempregados cresceu de 14,272 milhões para 14,761 milhões. Guilherme Fontes, coordenador da Pnad em Minas Gerais, destaca que não houve variação significativa da população ocupada no país, de 85,940 milhões de fevereiro a abril, queda de 0,1% frente ao trimestre anterior.

“O mercado está se recuperando, em parte, devido ao crescimento das ocupações dos trabalhadores por conta própria. À exceção do comércio, que mostrou queda, há estabilidade em todos os demais setores”, afirma. O analista do IBGE chama a atenção para o fato de as comparações dos dados do trimestre encerrado em abril com as informações pesquisadas no fim do ano passado estarem influenciadas pelas contratações temporárias motivadas pelos negócios no Natal.

Fontes diz que o melhor é aguardar os resultados da Pnad relativos ao trimestre terminado em maio para avaliar uma possível recuperação do emprego. O IBGE prevê divulgar esses dados no dia 30. O relatório da Pnad com divulgação trimestral para os estados, de abril a junho, está previsto para 31 de agosto. Diferenca fundamental da Pnad para a pesquisa do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) é que o IBGE apura e avalia empregos formais e informais. O Caged só acompanha o trabalhho com carteira assinada.









Virada nas pequenas empresas