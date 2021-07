Empresa investe R$ 50 milhões na expansão de frigorífico para suínos em MG

Ciacarne investe em expansão do frigorífico pensando no mercado internacional (foto: Ciacarne/Divulgação)

A empresa mineira Ciacarne Alimentos concluiu, neste mês, investimento de R$ 50 milhões na expansão do frigorífico para suínos localizado em, na Zona da Mata. Os aportes foram feitos com o objetivo de incrementar a exportação, acompanhando a movimentação do mercado.





Atualmente, a maior parte da produção é destinada ao mercado nacional, com distribuição para todas as regiões do país.





A alta do dólar, porém, está estimulando as exportações brasileiras. Há uma crescente demanda de alimentos no mundo, com registro de aumento significativo das embarcações neste setor.





A empresa é considerada referência internacional pela otimização dos processos de abate, com técnicas modernas e que geram ganhos ambientais e melhoria da qualidade final dos produtos.





Expansão para China e Europa

De acordo com o diretor da Ciacarne, José Maria Campos, o clima do mercado internacional está favorável para os negócios e a meta agora é comercializar para a China, o mercado europeu e também para países da América do Sul.





“Há um contexto favorável para esse tipo de comercialização e nós já estamos adiantados em relação a este processo. Existe uma demanda crescente no mundo e nós nos preparamos para atendê-la”, diz.





No mercado brasileiro, além de Minas Gerais, a empresa está presente, principalmente, nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Bahia.

Durante o processo de expansão, foram gerados aproximadamente 200 empregos entre diretos e indiretos. Ao todo, a empresa conta com 460 colaboradores fixos, o que representa uma parte significativa da economia local.





Desenvolvimento

De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Urucânia tem pouco mais de 10 mil habitantes. Em um município desse porte, a expansão dos negócios da companhia transforma a economia local.





Como o frigorífico está inserido no núcleo do polo suinocultor da região, o negócio estimula diretamente a produção local, fortalece a economia por meio da geração de empregos, da cadeia produtiva e também no aumento da arrecadação.





A população da região também tem motivos para comemorar a nova fase. Formado em ciências contábeis, Edson Quintino Marçal está há 11 anos na empresa e conta que viu o crescimento dos negócios.





“Tanto o município de Urucânia como boa parte da região mudou completamente com a expansão das atividades da Ciacarne. Foi um processo que acelerou os negócios tanto na cidade, nos supermercados, hotéis e bancos como também na zona rural”, afirmou.





Aos 37 anos, pai de duas filhas, Edson começou no grupo trabalhando na área contábil. Hoje, pós-graduado em controladoria e finanças, agradece pela oportunidade de se desenvolver junto com a empresa.





“Atualmente, trabalho na parte gerencial e administrativa. A Ciacarne tem uma trajetória que orgulha a todos os funcionários e ficamos felizes de fazer parte dessa história”, comemorou.





Suporte para crescer

Segundo o diretor José Maria Campos, o apoio da Agência de Promoção de Investimento e Comércio Exterior de Minas Gerais (Indi) está sendo fundamental nessa etapa conclusiva do projeto.





“O Indi está empenhado em nos ajudar com a atualização de documentos estratégicos – como no caso das questões ambientais –, e também em relação ao fornecimento de energia elétrica para o empreendimento, que terá de ser expandida. Estes são aspectos imprescindíveis para o nosso negócio e para termos condições de atender a demanda crescente”, observa.





Na avaliação do gerente de Promoção de Investimentos do Indi, Lucas Fonseca, um dos principais aspectos observados na trajetória de crescimento da empresa é a preocupação com as questões ambientais.





"A Ciacarne, além da qualidade dos produtos, tem um processo ambiental impressionante, especialmente no reuso de água. Com uma conscientização ambiental cada vez maior do mercado consumidor, especialmente no mercado externo, acredito que é uma empresa com potencial exportador gigantesco", afirmou.

Para o secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Fernando Passalio, “a cada novo investimento ou expansão de projetos reafirmamos o compromisso do governo de Minas em desburocratizar e simplificar a vida de quem quer empreender e gerar mais empregos e renda. Minas é amigo do investidor. Nosso projeto de atração de investimentos é um sucesso”.





Mão de obra qualificada

O impacto dos negócios da empresa no município e na região é destacado pelo prefeito de Urucânia, José Márcio Gomes Osório. Ele conta que está negociando com a Fundação Presidente Antônio Carlos (Fupac) a implantação de cursos técnicos e profissionalizantes no município com o objetivo de atender trabalhadores do ramo.





“Identificamos a demanda por meio de pesquisa e acreditamos que a capacitação seja uma forma de auxiliar o desenvolvimento dos negócios de toda a cadeia produtiva no nosso polo suinocultor.”





Ainda segundo o prefeito, a presença da empresa é fundamental para economia do município e ganhou significado ainda maior no período de crise econômica, em decorrência da pandemia da COVID-19.





“Especialmente nesses tempos em que muitos setores foram impactados, o frigorífico assegura rentabilidade para o cidadão local, muito em função do tipo de negócio e em razão do número significativo de empregos que gera. Estamos comemorando essa nova expansão.”

*Estagiária sob supervisão de Álvaro Duarte