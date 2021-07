Governo pede abertura de crédito para justiças Federal, Eleitoral, Trabalho e MPU

O presidente Jair Bolsonaro encaminhou ao Congresso Nacional projeto de lei em que pede a abertura ao Orçamento Fiscal da União de crédito suplementar no valor de R$ 18 milhões em favor das justiças Federal, Eleitoral e do Trabalho e do Ministério Público da União. A mensagem de envio da matéria está publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira.



"A medida tem como objetivo possibilitar o atendimento de diversas despesas no âmbito dos órgãos acima citados. O crédito será financiado pelo cancelamento de dotações orçamentárias, cujas programações não sofrerão prejuízo na sua execução", explica o governo em nota.