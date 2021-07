Biden assinará decreto para melhorar competitividade no agronegócio

A secretária de imprensa da Casa Branca, Jen Psaki, informou nesta terça-feira, 6, que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, assinará um decreto com objetivo de fortalecer a posição de fazendeiros americanos nas negociações com grandes processadoras e indústrias.



"O Departamento de Agricultura (USDA) informou que se engajará na elaboração de uma série de regras para aumentar a competitividade em indústrias de agricultura, melhorar os lucros de fazendeiros, combater abuso de poder de corporações gigantes do agronegócio e dar aos fazendeiros o direito de consertar seus equipamentos da maneira como deseja", disse, durante entrevista coletiva, sem esclarecer quando o decreto será lançado.