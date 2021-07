LG Informática compra empresa de tecnologia Norber

A LG Informática anunciou na madrugada desta sexta-feira que fechou acordo de compra da Norber, empresa de tecnologia para RH caracterizada como uma das principais fornecedoras de solução de controle de frequência do Brasil. Não foram divulgados valores relativos à operação.



Segundo a LG, a Norber é parceira da companhia há 23 anos, fornecendo uma plataforma SaaS para a gestão eficiente de ponto eletrônico, aderente à legislação e ao eSocial (programa do governo federal para unificar informações trabalhistas). "Para a LG, a aquisição da Norber é um marco importante. Representa mais um passo na consolidação de sua plataforma completa e integrada de soluções para gestão do capital humano em nuvem", diz a companhia em fato relevante.



A solução da Norber já possui integração nativa e foi desenvolvida sobre o mesmo framework (para desenvolvimento de softwares) da suíte Gen.te nuvem da LG. A LG pretende fazer investimentos para ampliar o escopo da solução, além de melhorar cada vez mais a experiência do colaborador.



Para a empresa, a aquisição contribuirá também com a estratégia de construção de um ecossistema de produtos financeiros e de benefícios, a ser disponibilizado no modelo B2B2C (da indústria ao consumidor final), agregando valor aos clientes com o uso do aplicativo de ponto eletrônico da Norber.



A LG submeterá a compra à aprovação dos acionistas por meio de uma assembleia geral extraordinária.