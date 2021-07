Fed começará a elevar juros no final de 2022 ou começo de 2023, prevê FMI

O Fundo Monetário Internacional (FMI) estima que o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) começará a elevar a taxa básica de juros dos Estados Unidos no final de 2022 ou no início de 2023. Em relatório divulgado nesta quinta-feira, a entidade afirma que a reabertura da economia criará uma imprevisibilidade "considerável" na inflação medida pelo índice de preços dos gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês) durante os próximos meses.



Esse cenário, segundo o FMI, tornará "muito difícil" adivinhar as tendências inflacionários subjacentes.



"Gerenciar essa transição - desde fornecer garantias de que a política monetária continuará a fornecer suporte poderoso à economia à preparação para uma eventual redução das compras de ativos e uma retirada da acomodação monetária - exigirá comunicações hábeis em um cronograma potencialmente apertado", diz a instituição no documento divulgado nesta quinta-feira.



O FMI projeta que o Fed iniciará o "tapering", como é chamado o processo de retirada de estímulos, no segundo semestre de 2022.