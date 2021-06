Empresa desclassificada por Petrobras recorre para arrendar Terminal de GNL na BA

A Excelerate Energy recorreu da decisão da Petrobras de desclassificar a empresa da licitação do Terminal de Regaseificação de Gás Natural Liquefeito (GNL) na Bahia. A empresa norte-americana foi a única a apresentar proposta na disputa, e reiterou o "profundo interesse" de adquirir o ativo.



Eliminada pela Comissão de Licitação da estatal por sua proposta conter "vícios insanáveis", a Excelerate admitiu que realmente haviam condicionantes não previstas no edital, e pediu a reabertura de negociações entre as partes, o que seria uma terceira tentativa de acordo.



A empresa propôs retirar as condicionantes para fechar o negócio.



A texana havia adicionado à proposta o direito de rescindir o contrato sem motivação, caso não consiga assumir a operação do Terminal, inclusive podendo cancelar o arrendamento até o final deste ano.



A proposta da Excelerate foi de R$ 92 milhões, com pagamento mensal de R$ 3 milhões, para um arrendamento por 30 meses do Terminal da Bahia.



A negociação ocorre após a aprovação da Lei do Gás, que ainda não foi regulamentada para definir como será o acesso de terceiros aos terminais e gasodutos já existentes no País.