Bridgestone investe R$ 700 milhões para ampliar fábrica na Bahia

A Bridgestone anunciou nesta quarta-feira que vai investir mais de R$ 700 milhões para modernizar e ampliar em 20% a capacidade de produção de pneus na fábrica de Camaçari, na Bahia. Segundo a empresa, os trabalhos de expansão começam no quarto trimestre, abrindo 420 novas vagas de emprego na região, entre fixas e temporárias.



A capacidade de produção anual da fábrica sairá de 3,5 milhões para 4,3 milhões de pneus.



Mesmo com os fornecedores produzindo a plena carga, os pneus foram um dos itens nos quais as montadoras tiveram dificuldade de abastecimento na arrancada da produção após a parada das fábricas no primeiro choque da pandemia.



Na Bahia, a Bridgestone produz pneus para carros de passeio, caminhonetes e picapes.



Desde a inauguração, mais de R$ 1 bilhão foram investidos pela multinacional de origem japonesa na ampliação da unidade.



A Bridgestone também produz pneus em Santo André, no ABC paulista, e tem duas fábricas de bandas de rodagem em Campinas (SP) e Mafra (SC).