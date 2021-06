Vale eleva para até US$ 6 bi previsão de investimentos na redução de emissões

A Vale informou nesta quinta-feira, 24, em apresentação publicada na internet, que investirá de US$ 4 bilhões a US$ 6 bilhões até 2030 para a redução de emissões de gases do efeito estufa (GEE). O valor previsto chega a ser o triplo do anteriormente divulgado pela Vale, de, pelo menos, US$ 2 bilhões em dez anos.



A Vale informou que o aumento dos investimentos na diminuição de emissões de gases do efeito estufa (GEE), que pode chegar a US$ 6 bilhões até 2030, é resultado da "maturidade adquirida no portfólio de iniciativas de redução das emissões diretas da empresa", o chamado escopo 1.



"Até 2030, a Vale irá revisar e atualizar o seu plano de atendimento da meta carbono, anunciada em 2019", informou a empresa.



A Vale estabeleceu como meta a redução de 33% das emissões de carbono até 2030. Esta redução se refere a emissões diretas, oriundas de suas operações, e indiretas, geradas ao longo do processo produtivo - denominadas de escopos 1 e 2. São projetos como maior eficiência energética, eletrificação de mina e ferrovia, uso de biocombustíveis na pelotização em lugar do carvão.



A mineradora também prevê reduzir em 15% as emissões líquidas de escopo 3, relativas à sua cadeia de fornecedores e clientes, até 2035. Neste caso, a empresa apóia-se na alta qualidade de seus produtos, que demandam menor uso de energia no alto forno siderúrgico, reduzindo as emissões. Também se apoia em soluções tecnológicas próprias de baixo carbono para siderúrgicas.