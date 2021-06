'Tapering' começará quando Fed tiver avanço substancial em métricas, diz Bullard

O presidente da distrital de St. Louis do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), James Bullard, afirmou nesta segunda-feira que o "tapering", como é chamado o processo de retirada dos estímulos à economia, começará quando a instituição tiver registrado um avanço "substancial" em direção a suas "métricas". O dirigente fez referência às metas de inflação e emprego.



Também segundo Bullard, o "tapering" atual não será como o que ocorreu após a crise financeira global de 2008.



Em 2013, quando o Fed iniciou abruptamente a redução das compras de ativos, houve forte impacto nos mercados.



O dirigente, que não tem direito a voto nas reuniões deste ano do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês), também disse que as operações de recompra reversa "não parecem ser problemáticas".



Ele ainda afirmou que a economia dos Estados Unidos está passando por um "boom".