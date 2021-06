Britânia foi da cozinha para a sala

Fundada em 1956, em São José dos Pinhais, Região Metropolitana de Curitiba(PR), a Britânia é uma empresa familiar, de capital fechado, que começou produzindo fogareiros, fogões e móveis metálicos. Na década de 1980 ingressou em eletroportáteis e, em meados dos anos 1990, em ventilação.



Em 2002, avançou para categorias de maior porte, como batedeiras e, posteriormente, refrigeradores, fornos de micro-ondas, aparelhos de ar condicionado, por exemplo.



São mais de 1.500 produtos, e atualmente a companhia é dedicada à fabricação de eletroportáteis e eletroeletrônicos. E o velho fogareiro, dos primórdios da empresa, virou hoje o moderno cooktop.



Com fábricas em Manaus (AM), Joinville (SC), onde também tem um centro de distribuição, e escritórios em Curitiba (PR) e na China, a empresa emprega diretamente mais de 5 mil pessoas.



A companhia não revela o faturamento nem os investimentos realizados nos últimos anos. Mas a grande aposta neste momento é explorar a marca Britânia, indo da cozinha para a sala, com as TVs. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.