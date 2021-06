Bolsonaro volta a reconhecer problema de inflação e elogia esforço do agricultor

O presidente da República, Jair Bolsonaro, afirmou que o esforço dos agricultores brasileiros evitou desabastecimento de alimentos durante a pandemia e voltou a reconhecer o aumento da inflação. "Temos problemas de inflação? Temos. Mas, se o homem do campo não tivesse trabalhado, teríamos desabastecimento, que é muito pior", disse em cerimônia de entrega de títulos de propriedade rural em Marabá, no Pará.



Ele recebeu honrarias concedidas por câmaras municipais da região e renovou os ataques ao Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST), responsável, na visão dele, por "atos nefastos" que ameaçam o direito à propriedade. "O homem só pode produzir se tiver segurança naquilo em que trabalha. E esses títulos hoje distribuídos aqui são um direito de vocês."



Em seu discurso, ele ressaltou o auxílio emergencial, que, segundo ele, custou R$ 300 bilhões aos cofres públicos. "Isso equivale a dez anos de Bolsa Família", disse aos presentes.



Aglomeração



Bolsonaro provocou aglomeração em sua chegada ao Aeroporto de Marabá, onde, sem máscara, cumprimentou apoiadores com abraços e apertos de mão.



O pastor Silas Malafaia, que participará nesta sexta do culto de comemoração dos 110 anos da Assembleia de Deus em Belém com o presidente, integrava a comitiva, assim como o deputado federal Marco Feliciano (Republicanos-SP).



Estiveram presentes também os ministros da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, e da Agricultura, Tereza Cristina, além do presidente da Caixa, Pedro Guimarães, do senador Zequinha Marinho (PSC-PA) e dos deputados federais Éder Mauro (PSD-PA) e Joaquim Passarinho (PSD-PA).