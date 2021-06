Elmar Nascimento (DEM-BA) diz que Câmara deve manter texto da MP Eletrobras

O relator da Medida Provisória da privatização da Eletrobras na Câmara, Elmar Nascimento (DEM-BA), afirmou ao Broadcast Político que os deputados devem manter o texto aprovado nesta quinta-feira, 17, pelo Senado. O parecer amplia os "jabutis" - trechos estranhos ao teor do texto original enviado pelo Executivo em fevereiro.



"Foi tudo acordado", disse o deputado sobre o parecer construído pelo senador Marcos Rogério (DEM-RO). A previsão é que a Câmara vote a matéria na próxima segunda-feira, 21. O texto precisa do aval do Congresso até terça-feira, 22, ou perderá a validade.



A MP foi aprovada no Senado com placar apertado. Associações do setor calculam que, da forma como foi aprovado o texto, o custo total da operação para os consumidores será de R$ 84 bilhões, considerando impostos e recursos para programas regionais. Segundo as entidades, os custos devem onerar os consumidores "por décadas".