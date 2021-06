Se Eletrobras for aprovada hoje no Senado, Câmara votará na segunda, diz Lira

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), pretende colocar em votação a Medida Provisória da Eletrobras pelos deputados na segunda-feira, às 15 horas, caso o texto seja aprovado ainda nesta quinta-feira, 17, pelo Senado com alterações. "Se por acaso houver votação da Eletrobras hoje no Senado, que nós esperamos que exista, e houver modificações, volta para a Câmara e, se voltar, nós estamos convocando a sessão extraordinária para segunda às 15 horas, só para tratar de retorno da Eletrobras", disse Lira há pouco, após deixar a reunião de líderes da Casa para tratar da pauta da próxima semana.



A MP perde a validade se o Congresso não finalizar sua apreciação até terça-feira, 22.



Os senadores ainda estão em processo de votação da MP neste momento.



Lira disse ainda que a Câmara terá sessão na terça-feira com a MP do ambiente de negócios, o projeto de lei que modifica o ICMS sobre os combustíveis e homeschooling.



O deputado havia dito que definiria até o fim desta semana os relatores dos projetos de lei a tramitar na Casa sobre a reforma tributária.



Questionado sobre essa definição, ele cobrou o texto do governo. "Eu estou esperando o governo mandar ainda o projeto que trata de IR (imposto de renda) de pessoa física, jurídica e dividendo, para que a gente possa fazer CBS e ele junto. Parece que estão afinando já o texto. Estão fazendo conta, ajustando", afirmou.