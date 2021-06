Cobertura jornalística do EM durante a pandemia é reconhecida mundialmente

(foto: Reprodução/Estado de Minas)



Estado de Minas divulgou a confirmação do primeiro caso de Covid no mundo, identificado em Wuhan, epicentro da doença na China. Dois meses depois, em fevereiro de 2020, noticiamos a comprovação do primeiro infectado no Brasil. Nestes 18 meses de pandemia, a equipe do Estado de Minas tem atuado na linha de frente, oferecendo Em dezembro de 2019 odivulgou a confirmação do primeiro caso de Covid no mundo, identificado em Wuhan, epicentro da doença na China. Dois meses depois, em fevereiro de 2020, noticiamos a comprovação do primeiro infectado no Brasil. Nestes 18 meses de pandemia, a equipe do Estado de Minas tem atuado na linha de frente, oferecendo cobertura jornalística de qualidade e em tempo real a todos os mineiros.





Enquanto os profissionais de saúde lutam contra o vírus, o núcleo editorial do Estado de Minas segue no combate à desinformação. A equipe é pautada por meio do diálogo com autoridades médicas e políticas, sobre todos os fatos. A produção diária de notícias sobre o coronavírus e a cobertura da crise epidemiológica em todo o estado, acarretaram em recordes históricos de acessos no portal, chegando a ter picos de acessos quatro vezes maiores do que a média diária.





Segundo Geraldo Teixeira da Costa Neto, diretor executivo dos Diários Associados, “O Estado de Minas aumentou consideravelmente o volume diário de produção de reportagens desde a confirmação do primeiro caso de coronavírus no Brasil. Nossos profissionais dedicam-se integralmente a uma cobertura expressiva e de qualidade, trazendo conteúdo, em tempo real, da situação da pandemia em todas as regiões do estado. A pandemia mudou a nossa forma de trabalhar, a maior parte da redação está em regime de home office. Mas, seguimos nos reinventando, investindo em novas ferramentas para oferecer informação útil e confiável aos mineiros neste momento de incertezas”.





Geraldo Teixeira da Costa Neto é diretor executivo dos Diários Associados. (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)





Confiança: notícias hiperlocais reforçam elo entre o Estado de Minas e os mineiros





Mesmo em trabalho remoto, o Estado de Minas segue atuando junto à sociedade. Superando os desafios da notícia, os repórteres têm produzido, cada vez mais, conteúdos regionais com agilidade e qualidade.





Os conteúdos hiperlocais criam uma relação de mais confiança e geram mais segurança aos leitores, que estão sempre em busca de esclarecimentos sobre a situação da pandemia no local onde vivem. Informação mais precisa, de acordo com cada região, como funcionamento de empresas, locais de vacinação, crescimento da contaminação e denúncias, por exemplo, reforçam o laço entre o jornal e seus leitores, os quais passaram a ter papel importante na construção dessas pautas.





O repórter-fotográfico Leandro Couri em cobertura sobre a situação do coronavírus na cidade histórica de Ouro Preto (foto: Arquivo pessoal)





Para deixar tudo ainda mais transparente para o leitor, o Estado de Minas ganhou seções especiais de cada região de Minas Gerais .“Otimizamos nossos processos de trabalho para cumprir com maior eficiência a nossa missão: reportar, analisar, contextualizar, explicar, produzir vídeos, municiar a sociedade com o que há de mais valioso em um momento crucial, a informação de qualidade, produzida por profissionais da notícia”, explica o diretor de Redação, Carlos Marcelo Carvalho.





Capas do EM sobre a pandemia foram compartilhadas por milhares de leitores





Além do portal, a versão impressa do Estado de Minas também é destaque na cobertura sobre a pandemia. Várias capas do jornal tiveram repercussão internacional ao destacar a situação da pandemia no país e no mundo.





A capa publicada no dia 29/4/2020, que destacou o comentário do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), dominou as redes. “E daí? Lamento. Quer que eu faça o quê? Sou Messias, mas não faço milagre". A imagem foi produzida pela premiada equipe de arte do EM e vista por mais de 110 mil pessoas no Facebook . No Instagram, a capa foi vista por mais de 50 mil pessoas e teve mais de 14 mil interações, entre curtidas, comentários e republicações. No Twitter , o nome do jornal figurou entre os assuntos mais comentados no Brasil, com mais de 9 mil menções.





(foto: Reprodução/Estado de Minas)





Repercussão internacional





Pelo Twitter, o correspondente no Brasil do jornal inglês The Guardian, Tom Phillips, registrou: "Que capa poderosa do @em_com do Brasil hoje", disse, em tradução livre. O jornalista e escritor norte-americano Jon Lee Anderson divulgou a capa do EM e comentou: "E daí? poderia muito bem se tornar o epitáfio político de Bolsonaro".





O jornal The Guardian também citou a capa do Estado de Minas em reportagem sobre a declaração de Jair Bolsonaro. O colunista Ian Bremmer, da revista americana Time, também compartilhou a capa o EM: @ianbremmer "The front page of a major regional newspaper in Brazil: 5,017 deaths Bolsonaro "So what?".





“As capas do jornal são sempre tratadas com muito cuidado pelo nosso time. O reconhecimento desse trabalho está nos prêmios que o Estado de Minas conquistou por suas capas. Fomos o único jornal brasileiro premiado na 22ª edição do The European Newspaper Award, um dos mais respeitados do setor editorial. 5 dos nossos projetos foram premiados , entre eles, duas capas relacionadas à crise do coronavírus. Os prêmios servem como motivação para seguirmos investindo em estratégias que nos aproximem dos leitores e cumpram o nosso compromisso de informar a população”, diz Geraldo Teixeira da Costa Neto, diretor executivo dos Diários Associados.





As páginas citadas anteriormente são "Brasil sem rumo” e “A guerra que o Brasil perdeu”, que foram premiadas na categoria especial Crise do Coronavírus. Confira:





Estado de Minas investe em conteúdo multimídia para noticiar a pandemia do coronavírus





No canal do Youtube do Portal Uai, que conta com diversos programas produzidos pelo Estado de Minas, a pandemia do coronavírus também é destaque.





Os mais de 30 vídeos sobre o tema tiram dúvidas sobre o momento, explicam termos técnicos que tornaram-se populares, falam sobre a importância da vacina, discutem a CPI do Covid e trazem mais informações sobre a nova onda. Clique aqui e confira os principais deles. Juntos os vídeos somam mais de 100 mil visualizações.









investimento em conteúdo multimídia e a reinvenção gráfica na criação das capas da versão impressa, reforçam o propósito do Estado de Minas de levar a melhor informação aos seus leitores. Além do jornal impresso e on-line, os Diários Associados mantêm todas as suas mídias voltadas para a cobertura dos fatos mais relevantes, mantendo-se lado a lado do povo mineiro e ajudando no combate às fake news.