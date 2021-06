Cultura da soja avança no Sudoeste de Minas

Na foto, o proprietário da Fazenda Canaã, José Carlos de Paula, no município de Alpinópolis, que aderiu ao programa, junto com o supervisor técnico Reinaldo Borges Mendes (foto: Reinaldo Borges Mendes/Arquivo pessoal)

soja, que tem ciclo rápido, vem conquistando espaço nas fazendas do Sudoeste de Minas Gerais. O programa Soja Plus, criado pela ABIOVE (Associação Brasileira das Indústrias de óleos Vegetais) e desenvolvido em vários estados com o apoio de parceiros, tem auxiliado os produtores.

Em Minas Gerais, desde 2014, o Sistema FAEMG/SENAR/INAES aderiu à causa e nesse período de oito anos orientou 207 produtores. A área de atuação em Minas Gerais é crescente e abrange 169.030 hectares de área em produção, conforme dados da ABIOVE.



O programa contemplou, em 2021, os municípios de Alpinópolis e Pimenta. Com área de plantio de 982 hectares e 3.265 hectares, respectivamente, o Soja Plus atende nove produtores nessa primeira etapa.



A sustentabilidade é o foco principal do programa, com assistência técnica para as boas práticas do manejo, questões ambientais e econômicas, mais a qualidade do produto.



Todas as questões relacionadas ao processo, como a segurança no campo, saúde e questões ambientais, são orientadas pelo supervisor técnico Reinaldo Borges Mendes.





“Preocupar com a saúde e a segurança no trabalho do colaborador da fazenda, além de gerar um ambiente seguro e agradável, gera também maior produtividade. O que impacta, consequentemente, no custo de produção. O Soja Plus visa esses dois lados”, diz Caio Coimbra, coordenador técnico do Soja Plus Minas.





Novos produtores

A cultura da soja tem conquistado até mesmo os cafeicultores. Um desses exemplos é o produtor José Carlos de Paula, presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Alpinópolis.



A propriedade dele, Fazenda Canaã, foi uma das contempladas pelo programa. Com 110 hectares de área e 70 hectares em soja, o produtor pretende aumentar o terreno de plantio. Além da soja ele também trabalha com pecuária de leite e café.





Mesmo conhecendo as ações de proteção que devem ser desenvolvidas na fazenda, José Carlos destaca que nem sempre consegue conhecer toda a legislação e, assim, cumprir todas as recomendações.



Ele seguiu todas as orientações do supervisor e adequará a sua propriedade com foco nas questões de segurança e sustentabilidade.



“Muitas questões nós até sabemos, mas, com a correria do dia a dia, não conseguimos parar para analisar e implementar. Agora, com essas explicações e orientações, vamos nos adequar”.



Em Alpinópolis cinco fazendas foram contempladas na primeira etapa do programa.





Pimenta

No município de Pimenta, o orograma atende quatro produtores. Entre eles o Maycon Rodrigues Costa, da Fazenda Campo Alegre.



Com 40 hectares de área plantada, Maycon destaca a importância das orientações recebidas.



“Eu já conhecia parte das orientações, pois sou técnico em segurança, mas faltava, não sabia de todas. Destaco como prioridade o manuseio dos defensivos, a sinalização, a segurança com as máquinas e a prevenção de incêndios”.



Maycon relata que já iniciou as adequações apontadas pelo técnico como o armazenamento de defensivos e destaca todas as orientações para se evitar incêndios.





O Programa

O Soja Pus foi apresentado aos produtores de Alpinópolis e Pimenta em 2020. Na visita inicial, ocorrida em fevereiro e março/2021, é realizado um checklist junto com o produtor para a criação de um diagnóstico da propriedade, que analisa áreas de risco e as adequações conforme a legislação vigente.



São avaliadas as áreas de armazenagem de agrotóxicos, alojamentos, refeitórios, descarte de embalagens, sinalização, entre outros.