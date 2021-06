Oriovisto: Estão tentando tratoraço em cima do dinheiro do povo em MP Eletrobras

O senador Oriovisto Guimarães (Podemos-PR) afirmou que há uma tentativa de fazer um "tratoraço" em cima do dinheiro do povo por meio da Medida Provisória que trata da privatização da Eletrobras. O parlamentar afirmou ser favorável a um amplo programa de privatizações, sobretudo das deficitárias.



"Sou a favor de privatizar, do Estado mínimo, que se concentre no combate a pobreza, na educação, na saúde. Sou contra o Estado empresário. Acho que tudo que pudéssemos privatizar, teria que ser privatizado. Mas sou radicalmente contra maracutaia, contra esse patrimonialismo", disse. "A Câmara produziu um Frankstein e grande maracutaia patrimonialista na medida provisória", disse durante a sessão.



O senador Jaques Wagner (PT-BA) também criticou a matéria e o ritmo de análise na Casa. Ele afirmou que parlamentares incluíram "elefantes" no texto, em referência a dispositivos estranhos ao texto original enviado ao governo. O parlamentar disse ainda que a MP deveria ter sido vetada por não ter urgência, mas que isso caberia apenas à presidência da Casa.



"Não há como o País ser respeitado se as casas Legislativas votam uma matéria dessa grandeza da forma como estamos votando", afirmou. Wagner também criticou a decisão do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), de marcar a votação para amanhã, 17. "Não há dados suficientes para votar essa matéria. É um absurdo", afirmou.