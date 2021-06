As vendas no varejo da China registraram alta anual de 12,4% em maio, informou nesta quarta-feira (16) o Escritório Nacional de Estatísticas (NBS, na sigla em inglês) do país. A leitura frustrou a projeção de analistas consultados pelo Wall Street Journal, de 13,6%. Na comparação mensal, o avanço das vendas no varejo chinês foi de 0,81%, de acordo com o NBS.