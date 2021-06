Vacinas contra gripe na Araújo são, em média, 34% mais caras

(foto: Pixabay)



As maiores redes de farmácias em Minas Gerais têm mostrado discrepâncias nos valores de vacinas, testes e medicamentos. E, nesse cenário, a Drogaria Araújo tem apresentado preços mais altos em relação as concorrentes, como Droga Raia, Pacheco e Pague Menos.



As vacinas contra a gripe, por exemplo, são 34% mais caras na Araújo. Em meio à crise financeira, consequência do caos causado pela pandemia de COVID-19, pesquisas de preço, então, são aliadas do bolso do consumidor.





Nas demais farmácias observadas na capital mineira – Pacheco e Pague Menos –, a vacina não é aplicada em razão do deslocamento de profissionais e espaço para a realização de testes para detectar a presença do novo coronavírus. No comparativo, a Araújo tem cobrado cerca de R$ 95 para aplicar a vacina quadrivalente contra a gripe, enquanto a Droga Raia oferece o mesmo serviço por R$ 70, conforme o site oficial da drogaria, com vacinação restrita a algumas filiais e agendamento prévio.Nas demais farmácias observadas na capital mineira – Pacheco e Pague Menos –, a vacina não é aplicada em razão do deslocamento de profissionais e espaço para a realização de testes para detectar a presença do novo coronavírus.





E, falando de exames para COVID-19, a Drogaria Araújo também cobra mais pelo serviço. O teste rápido de Swab, o famoso exame do cotonete, custa cerca de R$ 160 na farmácia, enquanto que, na Droga Raia, o mesmo tipo de exame custa R$ 120. Pacheco e Pague Menos registram preços mais baixos – R$ 109,90 e R$ 115, respectivamente. Ambos necessitam de cadastro na loja, o que pode ser feito no momento da compra.





Apesar disso, alguns medicamentos controlados vendidos sob prescrição médica se encontram na mesma faixa de preço em todas as farmácias, com pequenas variações. O Patz, normalmente indicado para tratar quadros de insônia, por exemplo, varia entre R$ 92 na Drogaria Pacheco, preço mais baixo encontrado, e R$ 97 na Droga Raia. Já o Venvanse de 30mg, utilizado para tratamentos de déficit de atenção e hiperatividade, varia entre R$ 321 na Pague Menos e R$ 338 na Droga Raia.





O paracetamol, medicamento utilizado para tratar quadros de febre e dores moderadas ou leves, também tem sofrido variação de preço entre as concorrentes. A caixa com 20 comprimidos do remédio de 750mg custa entre R$ 6 e R$ 14, dependendo do laboratório responsável pela produção.



Nesse cenário, pesquisar antes de se submeter a um exame ou mesmo comprar um medicamento é palavra-chave para o consumidor economizar.





