Biden comemora 'grande avanço' após acordo com UE sobre Boeing e Airbus

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, comemorou o "grande avanço" na disputa comercial com a União Europeia (UE) por subsídios a Boeing e Airbus, que fica suspensa após acordo anunciado nesta terça-feira, 15. "Tanto os EUA quanto a UE concordaram em suspender tarifas por cinco anos e nos comprometemos a garantir condições equitativas para nossas empresas e nossos trabalhadores", afirmou, em comunicado.



Biden acrescentou que os dois lados concordaram ainda em trabalhar juntos para conter as "práticas não mercantis da China". "Os EUA e a UE trabalharão juntos de maneiras específicas que refletem nossos altos padrões, incluindo a colaboração em investimentos internos e externos e transferência de tecnologia", ressaltou.



Em viagem pela Europa desde a semana passada, o democrata afirmou também que tem salientado aos parceiros tradicionais que precisam cooperar em prol de causas comuns, como a concorrência justa e a transparência. "O anúncio de hoje demonstra exatamente como isso pode funcionar na prática", pontuou, de acordo com a nota.