Petrobras solicita cooperação à BR Distribuidora para follow on

A Petrobras informa que enviou nesta sexta-feira, 11, uma carta à BR Distribuidora solicitando cooperação para implementar a oferta pública secundária (follow on) para a venda de sua participação remanescente de 37,50% no capital social na companhia.



Segundo o fato relevante, a realização está sujeita, entre outros fatores, às condições de mercado, à aprovação dos órgãos internos da Petrobras, notadamente quanto ao preço, e à análise da Comissão de Valores Mobiliários (CVM)



"Esta operação está alinhada à otimização do portfólio e à melhoria de alocação do capital da companhia, visando a geração de valor para os seus acionistas", aponta a empresa.



Ontem, a empresa reiterou que venderia sua participação na BR Distribuidora por meio de um follow on. A decisão havia sido tomada pelo conselho de administração da empresa em agosto do ano passado, ainda na gestão do ex-presidente da petrolífera, Roberto Castello Branco.