Petrobras sobe preço do GLP para R$ 3,40 por kg, aumento médio de R$ 0,19 por kg

A Petrobras informou nesta sexta-feira, 11, às distribuidoras que vai aumentar o preço do Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) em R$ 0,19 o quilo, passando o preço nas refinarias para R$ 3,40 por quilo. O último aumento do produto havia sido no dia 2 de abril, uma alta de 5%.



Desde 2019, a Petrobras praticava reajustes mensais para o GLP, mas, a partir da posse do general Joaquim Silva e Luna, em abril, interrompeu o processo e no mês de maio não teve reajuste.



O gás de cozinha (botijão de 13 Kg) passa a ser negociado a R$ 44,20. Mais cedo, a Petrobras reduziu o litro da gasolina em R$ 0,05, para R$ 2,53.



"A Petrobras busca evitar o repasse imediato para os preços internos da volatilidade externa causada por eventos conjunturais. Nossos preços seguem buscando o equilíbrio com o mercado internacional e acompanham as variações do valor dos produtos e da taxa de câmbio, para cima e para baixo", disse a companhia em nota, ressaltando que os reajustes são fundamentais para garantir o abastecimento do País.