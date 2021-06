Fernando Teles deixa a Visa e bandeira parte em busca de novo CEO no Brasil

Fernando Teles, que comandava a Visa no Brasil, deixou a casa nesta quinta-feira, 10. A bandeira de cartões de crédito emitiu uma nota para informar da saída do executivo de seus quadros e informou que iniciou "a busca por um novo profissional para essa importante função na Visa".



"A partir do dia 10 de junho, Fernando Teles não trabalha mais na Visa. Agradecemos ao Fernando por tudo o que realizou em prol dos negócios da empresa no País, sua expertise, a equipe que formou e por conduzir a Visa no desenvolvimento contínuo de soluções voltadas para consumidores e comerciantes. Desejamos sucesso nesta próxima fase da sua carreira", diz o comunicado.



Teles assumiu o posto em agosto de 2016, após comandar o negócio de financiamento ao consumo do Banco Original. Antes, foi diretor do Itaú Unibanco, onde trabalhou por mais de uma década.