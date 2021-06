'Poços Juro Zero': empréstimo de até R$ 15 mil a microempresas é liberado

Quem pegar o empréstimo pelo programa terá até 36 meses para quitar a dívida, com um período de 6 meses de carência (foto: Michal Jarmoluk/Pixabay )

Empresários, microempresários e microempreendedores individuais (MEIs) de Poços de Caldas, no Sul de Minas, já podem solicitar empréstimos de até R$ 15 mil com juro zero. Começou nesta quinta-feira (10/6) o programa "Poços Juro Zero", parte de um projeto de recuperação econômica criado pela prefeitura durante a pandemia de coronavírus.

Os juros do programa são subsidiados pela prefeitura, que deve disponibilizar, no total, R$ 500 mil por ano.

Como conseguir o empréstimo?

empresário deve passar por um treinamento de noções de gestão financeira, com duração de cinco horas, disponibilizado em uma plataforma on-line dentro do Portal do Desenvolvimento. Isso pode ser acessado no Antes de pedir o empréstimo, odeve passar por um treinamento de noções de gestão financeira, com duração de cinco horas, disponibilizado em uma plataforma on-line dentro do Portal do Desenvolvimento. Isso pode ser acessado no site do projeto

Para aprovação e emissão do certificado será exigido o mínimo de 70% de acertos em uma "prova".

Após a conclusão do curso, o empreendedor deve procurar uma das instituições parceiras para fazer o pedido do crédito.

Programa "Poços Juro Zero" é parte de um projeto de recuperação econômica criado pela Prefeitura de Poços de Caldas durante a pandemia (foto: Prefeitura de Poços de Caldas/Divulgação)

Quem pegar o empréstimo terá até 36 meses para quitar a dívida, com um período de 6 meses de

Para aqueles empresários que não possuírem Certidão Negativa de Débitos (CND), a prefeitura disponibiliza o Refis, que oferece a oportunidade para as pessoas que possuam alguma dívida tributária com o município fazer o pagamento com desconto de até 95% nos valores de multas e juros e ainda permite um parcelamento de até 60 meses.

Empresas maiores também poderão ter acesso ao financiamento, com valores mais altos, mas com taxas de juros que variam de 0,80% a 0,99% ao mês.

As dúvidas podem ser tiradas no próprio site do programa, e também por atendimento presencial no Poços Fácil, na rua Marechal Deodoro, 345, ou pelos telefones (35) 3697-2310 (Poços Fácil) e (35) 3697-2060 (Sedet).