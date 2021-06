Embraer converterá jato Phenom 300 para transporte médico

(foto: Divulgação)

A Embraer anunciou nesta quinta-feira (10/6), ade um contrato com a GrandView Aviation para a conversão de um jato Phenom 300MED, solução de transporte aeromédico, por meio de um STC (Certificado de Tipo Suplementar). A aeronave seráno Centro de Serviços da Embraer em Fort Lauderdale, na Flórida, nos Estados Unidos, e operada pela empresa dede voos sob demanda GrandView Aviation.Em nota, Marsha Woelber, diretora Global de Suporte ao Cliente de Aviação Executiva e Pós-Venda da Embraer Serviços & Suporte, diz que esta deve ser ade muitas conversões ao redor do mundo. "Este contrato é um exemplo da capacidade da Embraer em adicionar valor ao nossode produtos líderes de mercado", diz.O Phenom 300MED é uma solução exclusiva de transporte aeromédico (MEDEVAC) para a série de jatos Phenom 300. A solução, que também está disponível para aviões novos, é instaladapela rede de Serviços e Suporte da Embraer, assegurando qualidade, confiabilidade e experiência de serviço, diretamente do fabricante."Como solução criada especificamente para transporte aeromédico, em colaboração com as empresas líderes na indústria aeromédica, o Phenom 300MED é projetado parao transporte aéreo ideal para aplicações civis e governamentais, sendo configurado de forma rápida e fácil visando atender às várias necessidades tanto dos prestadores de assistência médica quanto dos", destaca a empresa.A GrandView Aviation opera uma frota de jatos privados fretados Phenom 300 e helicópteros que dão apoio ao transporte VIP e médico nos Estados Unidos a partir das bases daem Baltimore, Chicago, Atlanta, Austin, Phoenix, Boston, Denver e, em breve, Los Angeles.