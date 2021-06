Vendas do Dia dos Namorados nos shoppings devem crescer 52%, prevê Abrasce

As vendas dos shoppings no Dia dos Namorados neste ano devem ser, em média, 52% maiores do que no mesmo período do ano passado, de acordo com estimativa da Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce). A principal razão para essa perspectiva de recuperação das vendas está nas flexibilizações para o funcionamento do comércio.



Em 2020, apenas 69% dos shoppings estavam abertos. Já em 2021, apenas 3% estão fechados.



Já na comparação com 2019, ano que antecedeu a chegada da pandemia, as vendas do setor ainda devem ser 23% menores.



Dos 601 shoppings do País, 19 estão fechados, enquanto os demais 582 estão abertos, porém com algum tipo de restrição para o funcionamento, como horário e fluxo reduzidos, segundo levantamento da Abrasce atualizado até esta terça-feira, dia 8.



Se confirmada, a perspectiva de aumento de 52% nas vendas em 2021 ante 2020 representará uma injeção de R$ 780 milhões no faturamento do setor na semana do Dia dos Namorados.



A previsão é que os consumidores gastem nos shoppings, em média, R$ 230 com presentes, o equivalente a uma alta de 17,3% em relação ao ano passado, quando o gasto médio foi de R$ 196.



Entre os presentes femininos mais procurados estão perfumaria e cosméticos, seguido de chocolates e joias. Para presentes masculinos, os itens mais procurados são artigos esportivos, relógios, vestuário e acessórios.



Para incentivar as vendas, os shoppings também vão oferecer outros canais de vendas como serviços de entregas (82% dos casos), drive-thru (75%), marketplace/vendas online (63%) e armários para retirada (21%). Além disso, 79% dos shoppings consultados no levantamento vão fazer promoções para o uso desses canais, como sorteios e vale-compras.