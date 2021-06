Para diretor do BC, poupança agora é consumida e ajuda a movimentar a economia

O diretor de Política Econômica do Banco Central, Fabio Kanczuk, fez nesta segunda-feira uma avaliação sobre a captação da caderneta de poupança em 2020, em meio à pandemia do novo coronavírus. Segundo ele, o auxílio emergencial contribuiu para a alta do saldo na poupança no ano passado.



"Mesmo com a redução do auxílio emergencial, foi formada uma poupança", destacou Kanczuk, em referência à queda do valor do benefício no ano passado.



Ele havia começado em R$ 600 no início da pandemia e encerrou o ano em R$ 300.



Kanczuk afirmou ainda que a poupança formada em 2020 agora vem sendo consumida. Isso contribui para movimentar a economia em 2021.



No ano passado, o saldo da poupança foi positivo em R$ 166,310 bilhões. Este ano, até abril, ocorreram saques líquidos de R$ 23,701 bilhões.



Kanczuk participou nesta segunda-feira da divulgação do Relatório de Economia Bancária (REB) referente a 2020.