Moody's reafirma rating Baa3 da Rússia, com perspectiva estável

A Moody's reafirmou nesta sexta-feira, 4, o rating Baa3 da Rússia, com perspectiva estável. Em nota, a agência de classificação de risco diz que a atividade econômica do país tem demonstrado "resiliência" à pandemia e ao choque do petróleo, embora o crescimento potencial permaneça restrito.



Segundo a Moody's, a dívida "muito baixa" do governo e os amortecedores fiscais do país também são fatores que sustentam o rating. No entanto, a agência pondera que a Rússia está suscetível a riscos persistentes de novas sanções.



"O foco demonstrado do governo na preservação de seus amortecedores fiscais e externos continuará a adicionar resiliência ao perfil de crédito da Rússia contra choques potenciais, incluindo o agravamento da pandemia e novas sanções sobre a dívida soberana", destaca a Moody's, ao dizer que perspectiva estável do rating reflete um equilíbrio de riscos.