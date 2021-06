Multinacional se instala em Extrema com fábrica 40% maior que a de SP

Empresa atende diversos mercados como o alimentício e de bebidas, com soluções de codificação em linha de produção dos mais variados tipos de produtos (foto: Videojet/Divulgação)

Hoje, a empresa atende diversos mercados como o alimentício e de bebidas, com soluções de codificação em linha de produção dos mais variados tipos de produtos como pães, bebidas, doces, laticínios, carnes, frutas e verduras, ração para animais e até em ovos.

19:53 - 03/06/2021 JBS anuncia retomada integral de operações nas unidades dos EUA após ciberataque mercado atendido é o de produtos farmacêuticos e de consumo, com a impressão em cosméticos, itens de higiene pessoal, produtos para casa e dispositivos farmacêuticos e médicos. A empresa também atua no mercado industrial com a impressão e etiquetação em produtos automotivos e aeroespacial, materiais de construção, eletrônicos e componentes elétricos, além de fios, cabos, canos e tubos. Outroatendido é o de produtos farmacêuticos e de consumo, com a impressão em cosméticos, itens de higiene pessoal, produtos para casa e dispositivos farmacêuticos e médicos. A empresa também atua no mercado industrial com a impressão eem produtos automotivos e aeroespacial, materiais de construção, eletrônicos e componentes elétricos, além de fios, cabos, canos e tubos.

“O mundo vive um momento desafiador por causa da pandemia de COVID-19, mas isso não nos impede de continuar acreditando e investindo no Brasil e em nosso negócio. Confiamos que a nova fábrica trará um crescimento gradual e exponencial para a Videojet, permitindo-nos aumentar nosso portfólio de clientes com a já reconhecida qualidade e excelência ofertada em produtos, serviços e atendimento”, diz o presidente e CEO da Videojet Brasil, Aimbere Maciel.

A escolha por Extrema

A fábrica deixa Barueri e será instalada em uma cidade que tem fáceis acessos logísticos para regiões importantes do país, como o próprio interior paulista.

"A escolha por Extrema foi estratégica, dado o posicionamento geográfico da cidade, que tem se firmado nos últimos anos como importante centro logístico nacional, abrigando importantes players do segmento de distribuição e logística. Pesou também o fato de alguns dos principais clientes da Videojet estarem nas proximidades", completa Maciel.

Já o escritório administrativo será mantido em São Paulo.

R$ 120 bilhões em investimentos até agora

“A nova fábrica Videojet em Extrema é mais uma prova de que nossos esforços para desburocratizar e simplificar a vida de quem quer empreender e gerar mais empregos e renda estão surtindo efeitos na prática. Eliminamos mais de 350 decretos e portarias para destravar o desenvolvimento de Minas Gerais. Somos um Estado amigo do investidor, tanto que desde o início do nosso governo já batemos a marca de R$ 120 bilhões de investimentos atraídos até agora”, argumenta o governador Romeu Zema (Novo) ao explicar o valor alcançado com investimentos em Minas Gerais.

“Nosso estado é amigo de quem gera emprego e renda, e estamos sempre buscando um ambiente de negócios cada vez mais simples e em prol do desenvolvimento”, complementa o secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, Fernando Passalio.

A nova fábrica da, empresa especializada no setor de codificação, marcação e impressão, deve começar a funcionar em Extrema, no Sul de Minas, a partir do dia 5 de julho. A previsão foi feita pelos diretores da empresa durante o "lançamento" do projeto da fábrica, que será 40% maior que a atual sede, em Barueri, na Região Metropolitana de São Paulo.