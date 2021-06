Bolsonaro: estamos aí com a maior crise hidrológica do Brasil

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quinta-feira, 3, em transmissão nas suas redes sociais, que o País vive a maior crise hidrológica de sua história. "Não se tem notícia de quando é que passamos tanto tempo sem chover no Brasil", afirmou o presidente.



Ao comentar a crise, o presidente colocou como alternativas para lidar com o problema energético do País a utilização de tetos solares e outras formas de armazenar energia. "O Brasil tem um potencial enorme", afirmou o presidente, defendendo que o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Marcos Pontes, tem trabalhado na busca de soluções para a área.



Ao citar Pontes, Bolsonaro também afirmou que o ministro tem trabalhado "na vacina brasileira", citando o acordo para transferência de tecnologia assinado nesta terça-feira com a AstraZeneca. "Daqui a poucos meses estaremos produzindo em todas as suas etapas a vacina contra o covid", afirmou o presidente, citando o ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello como um dos responsáveis pelas tratativas que começaram o acordo com a farmacêutica.



Bolsonaro voltou a defender o ex-ministro da Saúde, afirmando que sua saída se deu porque Pazuello chegou "no limite" dele, sendo necessário colocar alguém "mais técnico" para assumir a Pasta.