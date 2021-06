Ticket Log: preço do diesel sobe 45% em maio ante maio do ano passado

O preço do diesel em maio registrou alta de 45,12% contra o mesmo mês do ano passado, e de 5,62% em relação ao fechamento de abril, segundo o Índice de Preços Ticket Log (IPTL). O combustível foi comercializado em média a R$ 4,699 no mês passado.



Já o preço médio do diesel S-10 ficou em R$ 4,760, avanço de 5,87% em maio ante abril e 45,48% maior que no mesmo mês de 2020.



"A redução em abril, que interrompeu uma sequência de cinco aumentos consecutivos até março, já não havia sido mantida no início de maio", explicou em nota Douglas Pina, chefe de Mercado Urbano da Edenred Brasil, controladora da Ticket Log, empresa que administra 1 milhão de veículos e quase 2,5 bilhões de litros de combustível ao ano.



Os maiores aumentos de preços foram registrados na região Sul, de 7,28% no valor médio por litro do diesel comum, e de 7,46% no caso do S-10.



A mesma região apresentou os preços médios mais baixos no período, de R$ 4,360 o litro do tipo comum, e R$ 4,408 do S-10.



Os preços médios mais caros foram encontrados na Região Norte, que também apresentou os menores aumentos. O diesel comum nos postos foi comercializado a R$ 4,935, após alta de 4,03%. Já o diesel S-10 foi encontrado a R$ 5,004.



"Em nenhum estado do País foi registrada redução no preço por litro do diesel ou do diesel S-10, na comparação com abril. Os maiores aumentos, por sua vez, foram identificados em Santa Catarina, onde o tipo comum avançou 7,61%, e o tipo S-10, 7,75%", destaca.



O IPTL é um índice de preços de combustíveis levantado com base nos abastecimentos realizados nos 21 mil postos credenciados da Ticket Log.