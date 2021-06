Embraer: Beacon fecha contrato de serviços com a ABS Jets, da República Tcheca

A Embraer informa que a Beacon assinou contrato com a ABS Jets, operadora de aviação executiva e organização de manutenção da República Tcheca. O operador realizou o primeiro processo de manutenção em 1º de abril e espera executar por ano mais de 50 atendimentos de manutenção, reduzindo o tempo fora de serviço em 20%.



Com o acordo, o Beacon lança sua plataforma na Europa e reforça seu conceito de serviços agnósticos, já que a ABS Jets possui uma frota mista de aeronaves e helicópteros de diversos fabricantes.



O Beacon foi desenvolvido pela EmbraerX, aceleradora de mercado para negócios disruptivos da Embraer. A plataforma conecta operadores, serviços de manutenção e mecânicos de forma mais ágil, colaborativa para garantir o rápido retorno de aeronaves à operação.



Em nota à imprensa, a fabricante brasileira destaca que a startup beneficia-se do 50 anos de experiência da Embraer, e representa uma nova era digital em serviços de manutenção para a aviação. Baseado no trabalho em rede, o Beacon traz uma nova dinâmica para o ecossistema de manutenção e serviços, capaz de atender qualquer fabricante em qualquer lugar", destaca a empresa.



"Nesta corrida competitiva, precisamos adotar soluções digitas com foco na capacitação do nosso pessoal. Estamos entusiasmados com nossa parceria com o Beacon e o suporte a todas as partes envolvidas em manutenção para serem mais eficientes em trazer aeronaves de volta à operação. Desde que começamos a executar todos os nossos processos de manutenção na plataforma observamos menos falhas de comunicação, menor tempo de espera e mais responsabilidade", destaca na nota o diretor Técnico da ABS Jets, Vladimir Sip.



Já o Head do Beacon, Marco A. Cesarino, ressalta que a empresa está possibilitando a transformação digital para que todo o ecossistema possa reduzir ineficiências e manter aeronaves voando de maneira mais inteligente.