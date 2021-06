Guedes: governo e presidente estão apoiando a reforma administrativa

O ministro da Economia, Paulo Guedes, voltou a reforçar nesta terça-feira, 1º, a tese de que o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e o governo federal estão apoiando a reforma administrativa, proposta que deve rever formas de contratação de novos servidores públicos federais.



Ontem (31) o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), cobrou do governo uma definição sobre o assunto. Segundo fontes ouvidas pelo Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, a medida teria perdido o apoio do governo. De acordo com os relatos, em um encontro entre o senador e o ministro, Guedes teria dito que o presidente não trabalha mais pela aprovação do texto. Entre os motivos citados por Pacheco para a indecisão, o principal seria o custo de desagradar servidores públicos em um ano pré-eleitoral.



"Liguei ontem e disse a ele Pacheco isso: que conversei com o presidente Bolsonaro e ele está apoiando. O presidente da Câmara dos Deputados está apoiando também. Estamos animados para a reforma. Acho que as reformas vem ai", disse Guedes em entrevista à CNN Brasil. Segundo o ministro, o País está reagindo bem tanto à vacinação em massa quanto às reformas estruturantes.



"Eu não gosto de parecer otimista. Eu sou sempre muito realista e quando digo que o Brasil está surpreendendo é porque o grande desafio de transformar uma recuperação cíclica baseada em consumo numa retomada do crescimento baseada em investimento, o Brasil parece que vai enfrentar esse desafio e vencer", completou.