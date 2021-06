Expedição de papelão ondulado totaliza 323.794 t e é recorde para abril

A expedição de caixas, acessórios e chapas de papelão ondulado alcançou 323.794 toneladas em abril, volume recorde para o mês, aponta a Associação Brasileira de Embalagens em Papel (Empapel). Segundo o levantamento, é a primeira vez que o volume é superior a 300 toneladas para abril. Também foi a décima vez consecutiva em que o crescimento interanual do volume expedido é recorde.



O boletim estatístico mensal aponta que o Índice Brasileiro de Papelão Ondulado (IBPO) subiu 13,4% em abril, na comparação com o mesmo mês do ano anterior, para 144,2 pontos (com 2005 como parâmetro para 100).



O volume de expedição por dia útil foi de 13.491 toneladas em abril, também um aumento de 13,4% na comparação anual, dado que abril de 2021 e 2020 registraram a mesma quantidade de dias úteis.



Segundo a Empapel, é o maior volume por dia útil da série histórica para os meses de abril.



Considerando-se dados livres de influência sazonal, o boletim mensal de abril aponta queda de 0,6% do IBPO, de 152,1, em março, para 151,2 pontos.



Na mesma métrica, o volume expedido de papelão ondulado foi de 338.843 toneladas e a expedição por dia útil foi de 14.118 toneladas, 11,9% superior ao mês passado.