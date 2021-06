PIB evidencia que País está no caminho certo, diz ministro da Infraestrutura

O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, já tinha encerrado sua participação em um evento para atrair investimentos estrangeiros quando pediu a palavra novamente para informar os investidores internacionais sobre o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). "O PIB cresceu 1,5%, superior à média que o mercado esperava, de 0,7%. É a evidência de que estamos no caminho certo", anunciou.



Na realidade, o PIB teve avanço de 1,2% no primeiro trimestre do ano em relação ao quarto trimestre de 2020, acima da mediana das estimativas do mercado apuradas pelo Projeções Broadcast, que iam desde um recuo de 2,00% a uma alta de 2,40% (mediana de 0,7%). Na comparação com o primeiro trimestre de 2020, o PIB cresceu 1,0% (expectativas de redução de 1,18% a alta de 2,70%, com mediana positiva em 0,60%).



O ministro-chefe da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, comentou que também havia recebido esses dados, mas que não anunciou os números.



"O momento é muito favorável. Aqueles que não investirem agora no Brasil, estarão muito arrependido no ano que vem. Momento é para os ousados e para quem acredita no que está sendo falado aqui", disse ele, durante o segundo dia do Fórum de Investimentos Brasil 2021 (BIF), um evento internacional sobre atração de investimentos estrangeiros para o Brasil, organizado pela Apex-Brasil, Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e governo federal.