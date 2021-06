IPP da indústria extrativa cai 0,70% em abril frente alta de 4,38% em março

O Índice de Preços ao Produtor (IPP) da indústria extrativa caiu 0,7% em abril, contra a alta de 4,38% registrada em março, primeiro resultado negativo do ano, informou nesta terça-feira o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).



Com isso, o acumulado em 2021 (48,52%) e nos 12 meses (125,48%) foram menores do que os de março (49,57% e 136,25% respectivamente).



Já a indústria de transformação continuou em alta, de 2,09% em abril, embora bem abaixo do desempenho em março, quando o IPP desse segmento subiu 4,81%. No ano a alta é de 14,19% e nos últimos 12 meses, de 31,72%.