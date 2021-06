IBGE registra crescimento do PIB, que volta ao nível pré-pandemia

Indústria de calçados (foto: Abicalçados/Divulgação)

Crescimento

Levantamento divulgado nesta terça-feira (01/6) pelo Instituto de Geografia e Estatíistica () mostra que o Produto Interno Bruto () do Brasil cresceu 1,2% no 1º trimestre de 2021, se comparado aos três meses imediatamente anteriores. Em valores correntes, o Brasil cresceu o equivalente a R$ 2,048 trilhões.Se comparado com o primeiro trimestre de 2020, o PIB nacional cresceu 1%.O resultado veio acima do esperado. A mediana das projeções de 55 instituições financeiras e consultorias era de alta de 0,7% na comparação com o 4º trimestre, e de 0,5% em relação ao 1º trimestre de 2020.