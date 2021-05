Campos Neto: também estamos arrumando expectativa de PIB

O presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, indicou nesta segunda-feira, 31, que a autarquia também pode rever suas previsões sobre o desempenho da economia neste ano - atualmente em 3,6% - na esteira de revisões para cima do mercado sobre o Produto Interno Bruto (PIB)



O presidente do BC observou que a melhora nas previsões de bancos para acima de 4% ocorre mesmo com o aumento do número de contaminações da covid-19 nos últimos dias, o que mostra maior adaptação da economia ao ambiente de pandemia.



"Na segunda onda no Brasil, apesar de mais severa, a economia já estava mais adaptada", disse o presidente do BC durante videoconferência da Frente Parlamentar da Economia Verde.



"Alguns bancos já estão hoje aumentando previsões para acima de 4% ... Nós do BC também estamos arrumando a expectativa de 4%", acrescentou Campos Neto.



Segundo ele, a tendência é de uma recuperação da economia na forma gráfica de "V", ou seja, retomada rápida aos níveis de antes da pandemia, com suavização posterior .