Feira Nacional de Artesanato já tem data e deve ter presença de público

A Feira Nacional de Artesanato está marcada para ser realizada entre 7 e 12 de dezembro, no Expominas (foto: Mateus Baranowski/Divulgação )

A 32ª edição daestá marcada para ser realizada entre 7 e 12 de dezembro, no, no Bairro Gameleira, Região Oeste de Belo Horizonte. Os organizadores esperam, assim como no ano passado, contar com a presença do público





Como os setores comerciais foram gravemente afetados durante a pandemia de COVID-19, a edição da Feira Nacional de Artesanato no ano passado foi uma oportunidade para os artesãos mostrarem seus trabalhos e aumentarem as vendas.



Por isso, mais uma vez, o evento tem a intenção de ajudar a movimentar a economia deste setor.





Novidades

A Feira Virtual também retorna nesta edição, mais incrementada, com a história do artesão, catálogo de produtos, check-in do cliente que se interessou por um stand ou artesão, de forma que os expositores saibam quem acessou sua página.



Toda a plataforma terá a tradução para o inglês, proporcionando também o contato com compradores internacionais.





Para melhorar a apresentação dos stands de alguns artesãos, a feira está buscando apoio em universidades, com a ideia de receber estagiários de arquitetura, design e decoração para ajudar os expositores na apresentação dos espaços.





A Ilha do Conhecimento, que fornece informações para orientar os artesãos, agora, além das consultorias gratuitas, oferecerá palestras sobre assuntos de interesse geral.





Com as novidades, os organizadores esperam que o expositor possa voltar para o mercado com vendas que vão ajudar a recuperar os quase dois anos perdidos, em razão da pandemia.



Para reservar um stand, é necessário entrar em contato com a organização da Feira Nacional de Artesanato.





Serviço:

32ª Feira Nacional de Artesanato





Local: Expominas - Av. Amazonas, 6.200, Bairro Gameleira

Data: 7 a 12 de dezembro de 2021





*Estagiária sob supervisão da subeditora Kelen Cristina

A aposta deles está na vacinação. "As projeções dos governos municipal, estadual e federal são de que em outubro teremos 80% da populaçãoem Belo Horizonte", afirma Tânia Machado, organizadora da feira."Pensando nessa expectativa e sendo ainda mais otimistas, pretendemos dar continuidade ao evento, seguindo os protocolos como distanciamento, uso de, álcool em gel, medição de temperaturas, e outras ações de ruas e avenidas mais largas, desinfecção de sanitários, tal como foi feito na edição do ano passado, com sucesso e segurança total", acrescenta.