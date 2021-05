Problema desliga 7 turbinas em Belo Monte, mas é resolvido, diz ONS

Um problema ocorrido na usina hidrelétrica de Belo Monte desligou sete turbinas nesta sexta-feira, mas o problema já foi resolvido e as unidades voltaram a funcionar. A informação é foi divulgada pelo Operador Nacional do Sistema (ONS), que não tinha detalhes imediatos.



"Uma nota está sendo elaborada para registrar a ocorrência", informou o ONS.



O operador também não confirmou que tenha havido apagões no País por conta da suspensão do suprimento, que teria atingido principalmente o Nordeste, Norte e Centro Oeste, segundo comentários nas redes sociais.