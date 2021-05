Endividamento das famílias atinge o maior patamar da história, diz BC

Endividamento das famílias brasileiras cresceu 8,9% no acumulado em 12 meses (foto: Arquivo/Agência Brasil) endividamento das famílias é crescente em meio à crise provocada pela pandemia da COVID-19 e ao desemprego recorde. Com isso, o comprometimento da renda familiar atingiu patamar nunca antes visto, de 57,7% da massa salarial em fevereiro de 2021, conforme dados da nota mensal de estatísticas monetárias e de crédito divulgada pelo do Banco Central divulgados nesta sexta-feira (28/05). É o maior patamar da série histórica do BC, iniciada em janeiro de 2005. dasem meio à crise provocada pela pandemia da COVID-19 e ao. Com isso, o comprometimento da renda familiar atingiu patamar nunca antes visto, deda massa salarial em fevereiro de 2021, conforme dados da nota mensal de estatísticas monetárias e de crédito divulgada pelo do Banco Central divulgados nesta sexta-feira (28/05). É oda série histórica do BC, iniciada em janeiro de 2005.





No primeiro mês deste ano, essa taxa do endividamento das famílias com dívidas estava 51,7% da massa salarial e esse indicador está acima de 50% desde julho de 2020. Desse total contabilizado em fevereiro, 30,3% responderam ao crédito imobiliário. No acumulado em 12 meses, o endividamento cresceu 8,9%.





Ao comentar os números da nota de crédito, o chefe do Departamento de Estatística do Banco Central, Fernando Rocha, destacou que os dados mensais são defasados porque usam a base de dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para a comparação da massa salarial disponível.





Segundo ele, considerando os dados dessazonalizados, o comprometimento da renda das famílias passou de 31% para 30,7%, entre janeiro e fevereiro no relatório do BC referentes ao mês de abril. “O nível mais alto da série histórica para esse dado foi 30,8% em novembro de 2020″, acrescentou. Para esse indicador, a série tem início em março de 2005.





Conforme dados do Banco Central, o estoque em carteira do crédito ampliado para as famílias, somou R$ 2,5 trilhões em abril de 2020, o equivalente a 33% do Produto Interno Bruto (PIB). O volume de concessões de empréstimos às famílias cresceu 10,2% em abril, considerando dados dessazonalizados.