Se houver 3ª onda, governo pode aumentar 'economia de guerra', repete Guedes

O ministro da Economia, Paulo Guedes, repetiu nesta quinta-feira, 27, que, se houver uma terceira onda da pandemia, o governo poderá aumentar a "economia de guerra". "Se a pandemia fustigar novamente, se uma variante não for atacada pela vacina, se não estiver funcionando, vamos aumentar a economia de guerra. O protocolo está pronto, bata acionar a cláusula de calamidade da PEC Emergencial", respondeu, em participação durante evento realizado pela Coalizão Indústria.



Mais uma vez, o ministro reforçou que não irá faltar dinheiro para a saúde e nem para uma eventual necessidade de renovação do auxílio emergencial e de outras medidas.



"Temos nossos princípios básicos, em primeiro lugar a saúde dos brasileiros. Temos compromisso é com a saúde e com a economia. Imagine uma economia desorganizada em meio a uma pandemia: o país afunda. Observem os dramas da Venezuela e da Argentina", disse Guedes.