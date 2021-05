Governo de Minas anuncia escala de pagamento de junho

Governador de Minas Gerais, Romeu Zema (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press.)



O Governo de Minas, anunciou nesta quinta-feira (27/5) que o pagamento da primeira parcela do salário dos servidores, no valor de RS 2.000,00 (dois mil reais), será realizada no dia 8/6 e a segunda parcela será quitada dia 21/6. O Governo de Minas, anunciou nesta quinta-feira (27/5) que oda primeiradodos, no valor de RS 2.000,00 (dois mil reais), será realizada no dia 8/6 e a segunda parcela será quitada dia 21/6.

Romeu Zema, ressalta que mesmo com o atual cenário de crise financeira do estado, que se agravou com a pandemia da covid-19, a gestão dele está se esforçando para colocar as contas em dia e regularizar as datas de pagamento dos salários dos servidores estaduais.

*Estagiária sob supervisão do editor Benny Cohen