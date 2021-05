Dia livre de impostos tem gasolina a R$ 3,22 e descontos de até 70% em BH

Clientes aproveitam para encher o tanque com desconto antes de ir para o trabalho na manhã desta quinta-feira (27/5) (foto: Jair Amaral/EM/D.A.Press) proporcionou algum refresco ao bolso do consumidor nesta quinta-feira (27/5) - o Dia livre de Impostos (DLI). O item é vendido a R$ 3,225 em um posto de gasolina da capital mineira. Com alta acumulada de 43,4% em 2021, a gasolinaalgumao bolso do consumidor nesta quinta-feira (27/5) - o Dia livre de Impostos (DLI). O item é vendido a R$ 3,225 em um posto deda capital mineira.









O combustível com quase 40% de desconto é oferecido no Posto Pica Pau, que fica na Avenida do Contorno, 10.325, no Bairro Carlos Prates, Região Noroeste da cidade.





A promoção é válida para quem abastecer nesta quinta-feira (27/5). Só são atendidos, no entanto, os clientes que que retiraram um voucher disponibilizado pelo CDL/BH, no site do Clube de Vantagens, nos dias 24 e 25 deste mês.